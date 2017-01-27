Çocukluğundan beri tarantula biriktiriyor

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Prijedor'da yaşayan Dusko Vujinovic, çocukluğundan beri farklı türlerde tarantulaların koleksiyonunu yapıyor.

Vujinovic, ailesi ve arkadaşları tarafından tuhaf karşılanan tarantula hobisinin, çocukluk yıllarından okumaya başladığı "Zov" isimli dergiyle ortaya çıktığını söyledi.

O günde bugüne Kuzey ve Güney Amerika'da yaşayan tarantula türlerini biriktirmeye başladığını anlatan Vujinovic, "Tarantulalara karşı son derece meraklıyım. Beni iyi tanıyanlar bunun bir hobiden çok hayatımın bir parçası haline geldiğini bilir." dedi.

Vujinovic, örümcek ailesinin "en büyük" üyesi olarak da bilinen tarantulalar hakkında her türlü bilgiyi okuduğunu söyleyerek, 98 farklı türden oluşan örümcek koleksiyonuna sahip olmak için son derece titizlikle hareket ettiğini ifade etti.

"Bu hayvanlar kimseyi öldürmez"

Tarantulalarını Arjantin'de yaşayan özel bir böcek ve solucan türüyle beslendiğini anlatan Vujinovic, bu büyük örümceklerinin bakımına son derece özen gösterdiğini ve tarantulaların beslenmesinde kullandığı böcek ve solucanların üretimini de yaptığını söyledi.

Vujinovic, koleksiyonunda farklı bölgelerinden 20 tarantula bulunduğunu aktararak, "Brezilya, Uruguay ve Paraguay'da yetişen tarantulalar genel anlamda Amerikan türü olarak bilinir. Bunlar diğerlerine oranla daha az zehirlidir ve rahatsız edici tüylere sahiptir. Afrika ve Asya'da yetişenler ise çok daha zehirlidir ve çok fazla tüyleri yoktur." diye konuştu.

Bugüne kadar tarantulanın ısırdığı hiçkimsenin yaşamını yitirmediğini savunan Vujinovic, bu örümceklerin düşünüldüğü kadar tehlikeli olmadığını kaydetti.

Tarantulaların ölümcül olmadığını ileri süren Vujinovic, "Tarantula saldırısına maruz kalanlarda bazı sağlık sorunları olabiliyor ama bu hayvanlar kimseyi öldürmez. Tarantula ısırması sonrasında ölenlerin ya bir sağlık sorunu ya da alerjisi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kertenkele ve yılan da besliyor

Tarantulaların sevilmekten hoşlanmayan hayvanlar olduğunu anlatan Vujinovic, tarantulaları evinin bir odasında bulunan fanuslarda yaşadığını anlattı.

Dişi tarantulaların erkeklere göre çok daha uzun yaşadığını aktaran Cujinovic, "20 yıl kadar yaşayan dişi bir tarantula uzun yıllar bu hayvanların çoğalmasına katkı sağlayabilir. Erkek bir tarantula ise bir yıl yaşadıktan sonra ölür." dedi.

Vujinovic, ailesinden hiçkimsenin örümceklere ilgi duymadığını kaydederek, lisede okuyan ve tarantulalar hakkında hemen her şeyi bilen oğlunun bu hobiyi devam ettirmek istemediğini söyledi.

Tarantulalar dışında kertenkele ve yılan da baktığını anlatan Vujinovic, ayrıca Amazon Nehri'nden getirdiği iki balığının da bulunduğunu sözlerine ekledi.