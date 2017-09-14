  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.456
    EURO 4.117
  • BIST 108466.15
    ALTIN 147.082
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Clinton'dan Trump'a eleştiri

Clinton'dan Trump'a eleştiri

2016 ABD Başkanlık seçimlerini kaybeden Clinton, ABD Başkanı Trump'ı eleştirerek, "Başkan ve yönetiminin, demokrasi için açık ve mevcut bir tehlike oluşturduğunu düşünüyorum" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Clintondan Trumpa eleştiri

2016 ABD Başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton, seçim kampanyası süresince tuttuğu günlüklerinden oluşan "Ne Oldu" (What Happened) adlı kitabını yayımlamasından sonra CNN televizyonundan Anderson Cooper'ın programına konuk oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Clinton, "Trump, olgun değil ve bulunduğu pozisyon için nitelikli değil" diyerek, "Başkan ve yönetiminin, demokrasi için açık ve mevcut bir tehlike oluşturduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump için "Olgunlaşmamış, zayıf dürtülü, niteliksiz ve reaktif" ifadelerini kullanan Clinton, "Onun önceden ne yapacağı belli olmayan biri olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Trump Twitter'dan cevap verdi

ABD Başkanı Trump ise Clinton'un eleştirilerine, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi.

Trump, mesajında, "Sahtekar Hillary Clinton, seçim kaybı için herkesi (ve her şeyi) suçluyor ama kendini suçlamıyor. Tartışmaları kaybetti ve yönünü kaybetti!" ifadelerini kullandı.

Clinton'un 2016'da kullandığı "zavallılar" ifadesini tırnak içinde kullanan Trump, "'Zavallılar' Hillary'ye musallat olmak üzere geri döndü. Onlar, duygularını yalın ve yüksek sesle ifade ediyorlar. O (Clinton) çok para harcadı ama sonunda maçı alamadı." ifadelerine yer verdi.

Etiketler: clinton, Trump
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER