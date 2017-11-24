Clan del Golfo örgütünün elebaşlarından Pena öldürüldü

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, narkotrafikçi silahlı suç örgütü Clan del Golfo'nun iki numaralı elebaşı "Inglaterra" kod adlı Luis Orlando Padierna Pena'nın, güvenlik güçlerinin düzenlediği "Agamemnun 2 Operasyonu"nda öldürüldüğünü açıkladı.

Bu gelişmeyi "Kolombiya'nın güvenliği için iyi bir haber" olarak niteleyen Santos, Clan del Golfo örgüt mensuplarına seslenerek, "Suç işlemeyi bırakın, adalete teslim olun." dedi.

Kolombiya güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyon kapsamında, bu ayın başlarında Antioquia yönetim bölgesinde örgüte ait 12 ton kokain ele geçirilmişti.

Ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006 yılında silah bırakmasının ardından ortaya çıkan Clan del Golfo'nun halen binin üzerinde mensubu olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA