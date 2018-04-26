Çipras'tan Türkiye'ye provokasyon suçlaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e ev sahipliği yapan Çipras, Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin barış ve güvenlik için bir güç haline getirilmesinde merkezi rol oynayabileceğini savundu.

Çipras, "Türkiye'nin egemen haklarımıza yönelik Ege Denizi'ndeki tehlikeli provokasyonlarıyla uğraşırken kararlı ve aynı zamanda soğukkanlı olduğumuzu kanıtlıyoruz" iddiasını dile getirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, Türkiye'nin iki Yunan askerini serbest bırakması gerektiğini öne sürdü.

2 Yunan askeri Türkiye'de yakalanmıştı

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri devriye görevi sırasında, Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarma'daki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamalarıyla, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in "askeri yasak bölgeye girmek"ten tutuklanmasına karar vermişti.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

Kaynak: Reuters