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Çipras'tan Türkiye açıklaması: Takas iddiaları gerçek değil

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerine dair gündeme gelen takas iddialarını yalanladı.

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Çiprastan Türkiye açıklaması: Takas iddiaları gerçek değil

Çipras, askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaç olduğuna dair söylemlerini olumlu karşıladığını söyleyen Çipras, "Türkiye  yönünü kaybetme ve Avrupa hedeflerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya olan bir ülkeye benziyor" iddiasında bulundu.

2 asker sınırda yakalanmıştı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, 2 Mart'taki devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında, Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

"Askeri casusluğa teşebbüs"ten tutuklandılar

Jandarma'daki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Yunanistan, türkiye, takas, Çipras, asker
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