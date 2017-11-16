  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Çipras, Atina'daki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başkent Atina yakınlarında sel felaketinden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.

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Çipras, Atinadaki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bakanlar ve yetkililerden oluşan heyetle Atina yakınlarında sel felaketinden etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Operasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, başkentin batısındaki Elefsina Körfezi bölgesinde dün sabaha karşı etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve taşkınlarda 5'i kadın en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sel bölgeleri Mandra, Nea Peramos ve Megara'da biri ağır 23 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Arama kurtarma ekiplerince Mandra'da bodrum katındaki bir evde yapılan çalışmalar sonucu çamur ve enkaz yığınının altında bir kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 4 kişi için arama çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgede, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yürütülürken, yaklaşık 300 araba ve 20 kamyonun sürüklenerek kullanılamaz hale geldiği, 300'e yakın ev ve iş yerinin de ağır hasar aldığı bildirildi.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede, okul ve tüm kamu kurumları bugün de kapatıldı.

Ülkede felaketin ardından hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina sel felaketi
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