Çin Lübnan'da demiryolu projesi finanse edecek

Daily Star’ın haberine göre, bu proje, Trablus’tan Suriye’ye uzanan bir ticari koridoru oluşturacak. Proje aynı zamanda Çin’in Suriye’nin yeniden imarında rol almasının önünü açarken, uzun vadede bölgede etkin bir küresel aktör olmasını da sağlayacak.

Savaşın bitmesi beklenmeyecek

Londra merkezli araştırma kuruluşu Chatham House’ta araştırmacı Neil Quilliam’a gör, Çin, bölgede altyapı yatırımlarına harcama yapmak için Suriye’deki savaşın bitmesini beklemeyecek, 20-25 yıl arasında yapacağı yatırımlarla bölgede büyük oyuncu olarak ABD’nin yerini alacak.

Öte yandan Çin – Arap İşbirliği Forumu'nda Çin, Lübnan, Ürdün, Yemen ve Suriye’ye 100 milyar dolar yardım sunabileceğini belirtti. Çin, yapacağı bu yardımlardaülkelerin nüfuslarını değil, sahip oldukları stratejik coğrafyayı esas aldığını vurguladı.

Uzmanlar, Çin’in Suriye iç savaşındaki tarafsız tutumu ve yatırım gücü bölgedeki etkisini artırırken, uzun vadede bölgede etkin bir oyuncu olabileceğini belirtiyorlar.

Kaynak: Daily Star

