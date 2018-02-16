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Buradasınız : » » Cinsel istismar skandalıyla çalkalanan Oxfam’a destek azalıyor

Cinsel istismar skandalıyla çalkalanan Oxfam’a destek azalıyor

İngiliz hükümetinin desteklediği Oxfam Örgütü'nün, Haiti'de adının karıştığı cinsel istismar skandalı ortalığı ayağa kaldırdı.

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Cinsel istismar skandalıyla çalkalanan Oxfama destek azalıyor

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam çalışanlarının, 2010’daki Haiti depreminde kadın ve çocuklara cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan skandal giderek büyüyor.

Skandalın duyulmasıyla Oxfam’ın çalışmalarına destek için gönüllü elçilik yapanlar bir bir görevden ayrılıyor.

Son olarak Güney Afrika Baş Piskoposu, Nobel ödüllü Desmond Tutu kuruluşun elçilik görevinden istifa etti.

Sinema oyuncusu Minnie Driver ve Senegalli müzisyen Baaba Maal da kuruluşla ilişiğini kesenler arasında.

Yardım kuruluşunun üst düzey yöneticilerinden Penny Lawrence da skandal nedeniyle kısa süre önce görevinden istifa etti. Lawrence, skandalı örtbas etmekle suçlanıyordu. 

Oxfam, sorunu aşmak için yeni bir plan hazırlıyor. Oluşturulacak bağımsız komisyon, kuruluşun kayıtlarını inceleyecek ve ilgili personelle görüşecek.

Yardım kuruluşu, İngiliz hükümetinden aldığı mali desteği de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Hükümet, kuruluşa her yıl yaptığı mali katkıyı gözden geçireceğini açıklamıştı.

İngiliz hükümeti, Oxfam'ın bütçesine yılda yaklaşık 32 milyon sterlin mali katkıda bulunuyor. Ancak skandal üzerine çok sayıda bağışçı Oxfam’a mali desteğini kesti. 

Birçok şirket de sponsorluklarını çekti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Oxfam, İngiltere, haiti deprem, Cinsel istismar
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