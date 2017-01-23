Çinlilerin 'bahar bayramı' sevinci

Çin'de dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak bilinen Çunyün (Bahar Bayramı) başladı.

13 Ocak'ta başlayan bayram, Halk arasındaki örf ve adetlere göreyse, genel anlamda Bahar Bayramı, Çin’in Ay Takvimi’ne göre 12. ayın 23. gününden başlar, yeni yılın ilk ayının 15. günü düzenlenen Yuan Xiao Bayramı’na (diğer adı Fener Bayramı) kadar yaklaşık üç hafta sürer.

Bu süre içindeki en önemli günler ise 12. ayın 30. gününün gecesi ve yeni yılın ilk ayının ilk günüdür. Bu günler, Bahar Bayramı’nın en neşeli ve coşkulu kutlandığı günlerdir.

Çin'de resmi Bahar Bayramı tatili 28 Ocak'ta başlayacak ve 7 gün sürecek. Ancak halk, bayram hazırlıkları ile akraba ve dost ziyaretleri için tatil öncesi ve sonrasında izin alarak genellikle bu süreyi 40 güne kadar uzatıyor.

"Horoz" yılına giren Çin'de, bu yılki bahar bayramı 40 gün sürüyor. Bu kapsamda Çinli yetkililer, 2,5 milyar karayolu seyahati, 356 milyon tren, 58 milyon uçak ve 43 milyon deniz yolcuğu gerçekleşmesini bekliyor.

Geçtiğimiz yıl ortalama birey başına katedilen mesafe 410 kilometre oldu. Bu yıl toplam katedilen mesafenin 1.2 milyar kilometre olması bekleniyor.

Büyük bir seyehat hareketliliğine yol açan 'bahar bayramı' 21 Şubat'ta son bulacak.