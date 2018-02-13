Çinliler 'Bahar Bayramı' için yollarda

Geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre 16 Şubat'ta "Horoz Yılı"nı geride bırakarak "Köpek Yılı"na girecek ülkede, tatil boyunca 2 milyar 980 milyon seyahatin yapılması bekleniyor.

Her yıl Bahar Bayramı döneminde yurt içi seyahat sayısı, bir önceki seneye göre ortalama 200 milyon artıyor.

1 milyar 430 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de Bahar Bayramı nedeniyle büyük telaş yaşanıyor. Köy ve kasabalardan şehir merkezlerine çalışmaya gelen yüz milyonlarca kişi, geride bıraktıkları ailelerini ziyaret amacıyla memleketlerine gidiyor.

Göçmen işçilerin eve dönüş telaşı

Vatandaşların büyük bir kısmının nüfusa kayıtlı oldukları memleketleri dışındaki büyük şehirlerde çalıştığı Çin'de göçmen işçiler, her yıl şubat ayında bütün senenin yorgunluğunu atmak ve ülkenin en önemli geleneksel bayramını evlerinde aile fertleriyle kutlamak üzere yollara düşüyor.

Ülkedeki temel ulaşım aracı tren, Çunyün sezonunda halkın en çok tercih ettiği toplu taşım araç olma özelliğini koruyor.

Çin Kalkınma ve Reform Komisyonu verilerine göre, bu yıl 1 Şubat'ta başlayan ve 12 Mart'a kadar sürmesi beklenen Bahar Bayramı tatil trafiği döneminde 2 milyar 980 milyon yurt içi seyahat yapılması bekleniyor.

Tatil döneminde demiryolu seyahatlerinin de geçen yıla oranla yüzde 8,8 artışla 390 milyona çıkması öngörülüyor. Çinlilerin memleketlerine giderken şehirler arasında birkaç kez aktarma yapmak zorunda kalması nedeniyle tren yolculuğu sayıları artıyor. Bahar Bayramı sırasında yaklaşık 270 milyon motorlu aracın trafiğe çıkacağı düşünülüyor.

"Bilet bulabildiğim için şanslıyım"

Memleketine gitmeye hazırlanan Cang Liyen, en büyük insan yoğunluğunun yaşandığı yerlerden biri olan Pekin Merkez Tren İstasyonu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada memleketine gidecek trenin kalkış saatini heyecanla beklediğini belirtti.

Tren bekleyenlerden Li de tatil döneminde yaşanan trafik yoğunluğunun kendileri için tatlı bir telaş olduğuna işaret ederek, bilet bulamadığı için aktarma yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Ülkenin ekonomi ve finans merkezi Şanghay'da öğrenci olduğunu dile getiren Çın Lılı, memleketi Hıbey eyaletine gitmek için Pekin'den aktarma yaptığını anlattı.

Demiryolunu karayoluna oranla hem daha güvenli hem de daha hızlı olduğu için tercih ettiğini kaydeden Çın, son anda bilet bulabildiği için kendini çok şanslı hissettiğini ifade etti.

Tatil döneminde büyük şehirlerden ailelerinin yaşadığı köy ve kasabalara gitmek isteyenler, birkaç kez farklı ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yapmak durumunda kalabiliyor.

Resmi tatil bir hafta ancak 40 günlük izinler de mümkün

Yeni yıla tüm aile üyeleriyle girmenin en önemli geleneklerden biri olduğu ülkede halkın toplu şekilde memleketlerine gitmesi, modern dünyadaki en büyük insan hareketi olarak da ifade ediliyor.

Resmi Bahar Bayramı tatili, 16 Şubat’ta başlayacak ve 7 gün sürecek.

Ancak vatandaşlar, bayram hazırlıkları ile akraba ve dost ziyaretleri için tatil öncesi ve sonrasında ek izinler alarak bu süreyi 40 güne kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA