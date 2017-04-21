Çinli yetkililere yurt dışı varlıklarını bildirme zorunluluğu

Çin, devlet yetkililerine yönelik varlık beyanı düzenlemelerini sıkılaştırarak kamu personeline yurt dışı varlıklarını da bildirmeleri talimatını verdi.

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamada, yetkililerin kişisel bilgilerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildiğini ve uymayanların ceza alacağı bildirildi.

Açıklamada, ilçe düzeyi ve üzeri kamu personelinin medeni hal, yurt dışı seyahati, hukuki ceza kaydı, maaş haricindeki kazanç, gayrimenkul varlığı, hisse senedi, fon ve diğer yatırımlarını doğrudan Çin Komünist Partisine (ÇKP) rapor etmeleri gerektiği vurgulandı.

Yeni düzenleme kapsamındaki yetkililerin, eş ya da çocuklarının bir yıldan fazla yurt dışında çalışıp çalışmadığını ve yakın akrabasının tüm yurt dışı varlıklarını da ÇKP'ye beyan etmesi gerekecek.

Kamu kurumlarındaki kadroların yanı sıra kamu şirketlerinin orta ve üst düzey yetkililerinin de düzenleme kapsamına alındığına dikkat çekilen açıklamada, tasarruf miktarını daha yüksek olduğu halde 44 bin dolardan az ya da gayrimenkul varlığını 50 metrekare daha düşük gösteren yetkililerin soruşturma kapsamına alınacağı kaydedildi.