  • 20 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.652
    EURO 3.933
  • BIST 91332.55
    ALTIN 150.194
Buradasınız : » » Çinli turizm firmaları Kuzey Kore'ye rezervasyonları dondurdu

Çinli turizm firmaları Kuzey Kore'ye rezervasyonları dondurdu

Çinli turizm firmaları, Kuzey Kore'yle ABD arasında devam eden gerilim ve güvenlik endişesi nedeniyle komşu ülkeye rezervasyonları dondurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinli turizm firmaları Kuzey Koreye rezervasyonları dondurdu

Çinli turizm firmaları, Kuzey Kore'yle ABD arasında devam eden gerilim ve güvenlik endişesi nedeniyle komşu ülkeye rezervasyonları dondurdu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, çok sayıda Çinli turizm acentesinin internet sitelerinde Kuzey Kore'ye bilet ve rezervasyon işlemleri durduruldu.

Çin'in en büyük seyahat firması Ctrip de dahil olmak üzere birçok şirketin Kore Yarımadası'nda yaşanan gerilimden olumsuz etkilendiği ve Kuzey Kore'ye tur seferlerini azalttığı bildirildi.

Air China, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşları 17 Nisan'dan itibaren askıya almış, Çin Dışişleri Bakanlığı uçuşların geçici olarak durdurulmasının nedenini "seyahat talebinin azlığı" olarak açıklamıştı. AA

Etiketler: Çinli turizm firmaları, Kuzey Kore, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER