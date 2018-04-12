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Çinli bebek, anne ve babası öldükten 4 yıl sonra doğdu

Çin'de 2013'te ölen çiftin dondurduğu embriyo, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi.

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Çinli bebek, anne ve babası öldükten 4 yıl sonra doğdu

BBC'nin haberine göre, kısırlık tedavisi gören Çinli Shen Jie ile Liu Xi çifti, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmek amacıyla 4 adet embriyoyu dondurdu.

Çift, embriyolardan birinin nakledilmesinden 5 gün önce, 2013'te geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Çiftin aileleri, embriyoların velayetini kazanmak ve kullanımına izin verilmesi için yasal mücadele başlattı.

3 yıl süren yasal mücadeleyi kazanan aileler, Çin'de taşıyıcı annelik yasak olduğu için Laos'a giderek taşıyıcı bir anne buldu.

Embriyo, Laos'ta taşıyıcı annenin rahmine nakledildi. Taşıyıcı anne hamileyken turist vizesiyle geldiği Çin'de Aralık 2017'de Tiantian (tatlı) adı verilen erkek bebeği dünyaya getirdi.

Tiantian'ın kendi ailelerine ait olduğunu ispat etmek ve velayetini kazanmak için nine ve dedeleri, DNA testi yaptırmak zorunda kaldı.

Bebeğin anneannesi, torununun bir tek gözlerinin kızına benzediğini, genel olarak babasına benzediğini söyledi.

Tiantian'ın ailesi, torunlarına belli bir yaşa gelene kadar dünyaya gelişinin hikayesini anlatmamaya karar verdi.

Etiketler: taşıyıcı anne, çin, bebek emriyo
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