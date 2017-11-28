Çin’in ‘Tuvalet Devrimi’

Çin büyük bir umumi tuvalet sorunu yaşıyor. Üstelik bu sorun yeni de değil. Çin hükümeti 1964 yılından bugüne kadar bu konuya defalarca el attı. Uzun vadeli planlar yapıldı, umumi tuvaletler için yeni ve zorlu projeler oluşturuldu.

2015 yılında ülkeye gelen turistlerin tuvaletlerin düzensizliği ve temizliği konusundaki şikâyetleri Çin Hükümetini bir kez daha harekete geçirdi.

Öncelik Çin’in başkenti Pekin’de olmak üzere “Tuvalet devrimi” adıyla yeni bir yapılanma süreci başlatıldı.

İnşa edilen ya da yenilenen tuvaletler, hijyen ve konfor sağlamak için titizlikle düzenlendi. Tuvaletlerin tasarımında, kurulduğu bölgeye özgü temalar kullanıldı.

İki yılı aşkın süredir devam eden “tuvalet devrimi” hedeflerine ulaştı belki ama henüz sonuçlanmış değil.

Çin Hükümeti 'Çin’in turizm sektöründeki hızlı büyümesini, insanların daha iyi bir hayat yaşama isteğini ve tuvaletlerin yetersizliğini gerekçe gösterdi, projeyi üç yıl uzattı.

2018 ile 2020 yılları arasında binlerce tuvalet yenilenecek, binlercesi de inşa edilecek. Üç yılın sonunda 65 bin umumi tuvalet daha kullanıma girecek.

Kaynak: AP