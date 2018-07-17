Çin'in telekom devi ZTE'nin hisseleri fırladı

ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Washington, Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı.

Ancak ABD ve Çin arasında ticaret krizini sonlandırmaya yönelik atılan adımların sonucu olarak ABD Ticaret Bakanlığı şirkete 2 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar ticaret serbestisi muafiyeti tanıdı.

Hisse arttı ancak zarar 11 milyar dolara yaklaştı

Yasağın kalkmasıyla, Hong Kong Borsası'nın açılışında yüzde 5,5 artan ZTE, öğlene kadar yüzde 17 arttı. Şirketin 16,12 Hong Kong doları olan hisseleri, artışa karşın geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 37 düşük.

Çin'deki Şenzen Borsası'ndaki hisseler ise dün yüzde 10 artarken, ZTE'nin 2018'in ilk yarısındaki zararı 1,35 milyar doları buldu.

Şirketin pazar değerindeki kaybı ise 11 milyar dolara yaklaştı.

Ceza ödemeyi kabul etmişlerdi

Şirket ZTE ekipmanlarında kullanılan parçaların neredeyse üçte birini temin eden ABD’li tedarikçilerle iş yapmaya devam etmesine izin veren anlaşma karşılığında ayrıca 1 milyar dolarlık ceza ödemeyi ve 400 milyon dolar da bloke bir hesaba yatırmayı kabul etmişti.

Kaynak: CNET