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Çin'in teknoloji devi ZTE, üretime geri dönüyor

Çinli elektronik ve telekom ekipmanı üreticisi ZTE, ABD'li tedarikçilerden parça satın alma yasağını kaldıracak bir anlaşma imzaladı. Şirket, ara verdiği üretime devam edecek.

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Çinin teknoloji devi ZTE, üretime geri dönüyor

ABD'nin yaptırım kararını kaldırmasına yönelik ZTE'den resmi bir açıklama yapılmasa da konuyla ilgili kaynaklar, ZTE'nin ABD'ye 1 milyar dolar para cezası ve 400 milyon dolarlık emanet tazminat ödeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çinli elektronik ve telefon ekipmanı üreticisi ZTE'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığı yönündeki haberleri doğrulamıştı.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, Çinli şirket ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD hükümetinin İran yaptırımlarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satmasını 7 yıl süreyle yasaklamıştı.

Kararın ardından ZTE, ABD hükümetinin getirdiği yasak nedeniyle ana faaliyetine son verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zte, twitter, Trump, çin
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