Çin'in teknoloji devi ZTE, ABD'nin yasak kararı sonrası ana faaliyetlerini durdurdu

ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasadışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Washington, Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı.

ZTE'den dün yapılan açıklamada, "(İhracat) feragat talimatının sonucu olarak, şirketin ana faaliyetlerine son verildi" denildi.

Ayrıca "Şu an itibarıyla şirketin elinde yeterli nakit mevcuttur ve şirket yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak ticari yükümlülüklerine kesinlikle riayet etmektedir" açıklaması da yapıldı. Huawei Ericsson ve Nokia ile birlikte dünyanın en büyük telekom ekipman üreticilerinden biri olan ZTE, bileşenlerinin üçte biri kadarı için Qualcomm ve Intel gibi Amerikan şirketlerine güveniyor.

ZTE, Ticaret Bakanlığı'na yasağın askıya alınması için de bir başvuru yaptığını şöyle duyurdu:

"ABD hükümeti tarafından yapılan (ihracat) feragat talimatının değiştirilmesini veya tersine çevrilmesini sağlamak ve sorunların çözümünde olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla ABD hükümetiyle aktif olarak iletişim sürdürülüyor."

Türkiye'de de faaliyet gösteren ZTE'nin geçen yıl ortak olduğu Netaş'ta yüzde 48 payı bulunuyor.

ZTE'nin tedarik zincirini kesmekle tehdit eden yasak, olası ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin gerilimin arttığı bir ortamda getirildi. Çin hükümeti geçen hafta Pekin'i ziyaret eden ABD ticaret heyeti ile yaptığı görüşmede ZTE meselesini gündeme getirmişti.

ZTE'nin son birkaç günde, Alibaba Group'un Taobao e-ticaret platformundakiler gibi, kendi internet sitesindeki internet mağazalarını da askıya aldığı görülüyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters