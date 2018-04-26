Çin'in savaş uçakları Tayvan'a havalandı

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, tatbikatların Tayvan yönetimine ve bağımsızlık yanlısı güçlere gönderilmiş net bir mesaj olduğunu söyledi.

Çin Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, tatbikata erken uyarı uçaklarının, savaş jetlerinin, keşif uçaklarının ve H-6K tipi bombardıman uçaklarının katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bombardıman uçaklarının 18 Nisan'dan bu yana Tayvan üzerinde "ulusal güvenlik ve toprak bütünlüğünü koruma yeteneğini geliştirmek için" sayısız tatbikat yaptığı da aktarıldı.

Çin'in en hassas konusu

Pekin yönetimi, uzun yıllardır Tayvan'ın Çin'e ait bir bölge olduğunu iddia ediyor ve bu konu Çin'deki en hassas konulardan biri olarak görülüyor.

Çin'in Tayvan'a yönelik agresif tutumu, 2016'da adada yapılan seçimlerde bağımsızlık yanlısı Tsai Ing-wen'in seçilmesinin ardından artmış, Çin ordusu Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sıklaştırarak adanın çevresine birçok savaş uçağı konuşlandırmıştı.

Kaynak: Reuters