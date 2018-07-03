Çin'in "lazer silahı" ürettiği iddia edildi

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinde Pazar günü yayımlanan haberde, Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Xi'an Optik ve İsabet Mekaniği Enstitüsü’nden bilim insanlarının lazer silahı geliştirdiğine dair haber yer aldı.

Projede çalışan ve "adının açıklanmasını istemeyen" bir bilim insanına dayandırılan haberde, "ZKZM-500" adı verilen lazer saldırı silahının 800 metre menzildeki insan derisi ve diğer dokuları anında "karbonize edebildiği" yani yakabildiği iddia edildi.

Haberde, prototip aşamasını başarıyla tamamlayan silahın seri üretime hazır olduğu, ilk aşamada Çin emniyetinin terörle mücadele birimlerine verilmesinin öngörüldüğü ve 15 milimetrelik namluya sahip 3 kilogram ağırlığındaki silahın tanesinin 100 bin yuana (15 bin dolar) satılmasının planlandığı belirtildi.

Tartışmalar başladı

Tech Crunch internet sitesinde yayınlanan analizde, haberde silahın kapasitesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçekliğine dair şüpheler olduğu vurgulandı.

Analizde, cep telefonlarında kullanılan lityum iyon baterileri kullanan lazer silahının uzun mesafede kumaş ve insan derisine temas edip anında yok edebildiği iddiasının "fizik kurallarına aykırı" olduğu ve "propogandanın ötesinde bir anlam taşımadığı" savunuldu.

Yazıda, büyük güç kaynaklarına bağlı çalışan en gelişmiş lazer sistemlerinin belirli noktaya uzun süre ısı yollamakta zorlandığı ifade edildi.

"Bir insan tarafıdan taşınan lityum-iyon bataryasının, bırakın 800 metreyi, kısa mesafede bile bu kadar çok ısı üretmesine imkan yoktur. Bunun sebebi zayıflama etkisidir. Lazer ışınları kurşunların aksine dağılarak ilerlerler. Dağıldıkça da özgün güçlerini yitirirler. Bu zayıflama etkisi ilk 10-12 metrede önemsiz olabilir ama 800 metre gibi bir mesafeye gelindiğinde, ister havada olsun ister suda ışının kat ettiği mesafe nedeniyle özgün kuvveti misliyle azalacaktır."

"Next Big Future" adlı internet sitesinde yayınlanan analizde de, Boeing firmasının 2015 yılında 10 kilovatlık bir lazer sistemi kurmak için 295 kiloluk bir sistem donanımı kurduğu hatırlatılarak, çizgisel bir odaklama sistemi olmayan elde taşınan bir cihazın bu seviyede güç üretebilmesinin imkansız olduğu aktarıldı.

Lazer teknolojisinin silah üretmek amacıyla kullanılması 1986 yılında Cenevre'de düzenlenen Uluslarası Kızılhaç Komitesi Konferansı'nda yasaklanmıştı.

Kaynak: AA