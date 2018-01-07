Çin'in diplomat pandalarına 'sarayda' bakılıyor

Çin'den Endonezya'ya iki ülkenin 60. yılı dolayısıyla ve aradaki dostluğu daha da pekiştirmek amacıyla gönderilen misafir diplomat pandalar "Hu Çun" ve "Say Tao"nun tüm ihtiyaçları, Bogor kentindeki Taman Safari Endonezya Hayvanat Bahçesi'nde kendileri için özel inşa edilen Panda Sarayı'nda karşılanıyor.

Yapımı 4,5 milyon dolara mal olan Panda Sarayı

Hayvanat bahçesinde 5 bin metrekarelik alana kurulan ve Panda Sarayı adı verilen özel kompleks, hava sıcaklığı ve deniz seviyesi yüksekliği gibi etkenler dikkate alınarak pandaların doğal yaşam alanlarına uygun şekilde inşa edildi.

4,5 milyon dolara mal olan komplekste, özel bakıcılar tarafından günlük yemek ve uyku durumlarının takibinin yanı sıra temizlikleri yapılan pandalar için bir de özel klinik var.

Ziyaretçiler için panda tasarımlı hediyelik eşya mağazası ve Çin mutfağına ait bir lokantanın olduğu binaya günlük kısıtlı ziyaretçi ücret karşılığında kabul ediliyor.

Oturum izinleri var

Endonezya'ya 10 yıllığına gönderilen ve ülkede yabancılara verilen oturum izni "kitas" belgeleri de olan dişi Hu Çun ve erkek Say Tao'dan doğacak panda yavrusunun ise 4 yaşına geldiğinde Çin'e gönderilmesi şartı var.

Çin'den hayvanat bahçesine getirilme sürecini yürüten Taman Safari Hayvanat Bahçesi Direktörü Jansen Manansang, "Pandaların buraya gelmesiyle Taman Safari uluslararası hayvanat bahçesine dönüştü. Pandalar için en önemli şey, beslenme ve doğal yaşam alanı. Buradaki kompleksi doğal yaşam alanlarındaymış gibi hissetmeleri için titizlikle kurduk. Yedikleri bambudan sağlıklarına kadar tüm ihtiyaçlarını özenle karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Çin'in dünya genelinde 50 diplomat pandası var

Pandalar 28 Eylül'de ülkeye kargo uçağıyla getirilmiş ve bir aylık karantina süresinin ardından Kasım ayı sonunda görücüye çıkmıştı.

ABD'de 12, Japonya'da 8, Singapur'da 4, Malezya ve İspanya'da 3'er, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, Hollanda, Tayland ve Endonezya'da ikişer olmak üzere dünya genelinde Çin'in 50 diplomat pandası var.

Kaynak: AA