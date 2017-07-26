Çin'in denizaltı robotları dalış yaptı

Çin'in yerli üretim denizaltı robotları "Tansuo" (Keşif) ve "Faşien"in (Buluş), Güney Çin Denizi'nde araştırma yaptığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberinde, insanlı "Tansuo" ve insansız "Faşien"in Güney Çin Denizi'nde eş zamanlı keşif dalışı yaptıkları kaydedildi.

Tansuo'nun, bölgedeki 360 metrekarelik bir alanda kamera görüntüsü ve gerçek zamanlı veri aktarımı amacıyla 10 saatlik dalışına bu sabah başladığı belirtildi.

Raman spektrometresi taşıyan diğer destek robotu Faşien'in ise Tansuo ile eş zamanlı olarak deniz altındaki fiziksel ve kimyasal parametreleri ölçmek üzere Güney Çin Denizi sularına dalış gerçekleştirdiği aktarıldı.

İki robotu taşıyan "Kışüe" (Bilim) adlı araştırma gemisi, incelemelerde bulunmak üzere 10 Temmuz'da Güney Çin Denizi'ne açılmıştı.

Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin Güney Çin Denizi'nde başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor.