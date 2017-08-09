  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Çin'in başı çevre kirliliğiyle dertte

Çin'de denizde çarpışan iki gemiden sızan tonlarca palmiye yağı Hong Kong'un sahil şeridini kapladı.

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Çinin başı çevre kirliliğiyle dertte

Çin'de geçen hafta Pearl(PÖRL) Nehri'nin denize ulaştığı bölgede çarpışan 2 yük gemisi, Hong Kong'a şimdiye kadarki belki de en büyük çevre felaketini yaşatıyor.

Bir haftadır süren temizlik çalışmaları sonucunda kıyılardan 93 ton palmiye yağı toplanabildi. Denizde hala yaklaşık 1000 tonluk palmiye yağı kirliliği bulunuyor.

Kirlilik nedeniyle çok sayıda kuş ve balık telef oldu.

Uzmanlar, denizdeki oksijeni tüketen palmiye yağının daha fazla balık ölümüne yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Hong Kong yönetimi, Pekin merkezi yönetimini de kirlilik tehdidini 2 gün geç haber verdikleri gerekçesiyle suçluyor.  

Etiketler: çin, Hong Kong, palmiye yağı
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