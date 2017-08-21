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Çin’in Anhui eyaletinde 2,5 milyon kişi afetzede

Çin'in Anhui eyaletinde doğal afetler yıl başından bu yana 2,5 milyon kişiyi etkiledi.

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Çinin Anhui eyaletinde 2,5 milyon kişi afetzede

Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinde yıl başından bu yana meydana gelen doğal afetlerden yaklaşık 2,5 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

Çin Vatandaşlık İşleri Bakanlığı, Anhui’de fırtına, tipi, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin 285 bin hektarlık alanda 2 milyon 485 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.

Eyaletteki 13 kent ve 52 ilçede 186 binanın yıkılmasına, 4 binden fazla binanın hasar görmesine neden olan afetler nedeniyle 20 bin kişi yerlerinden oldu.

Doğal afetler, eyalette 1 milyar 730 milyon yuan (yaklaşık 259 milyon 290 bin dolar) zarara yol açtı.

Etiketler: çin, Çin’in Anhui eyaletinde afet
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