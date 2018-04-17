Çin'den ticarette tarihi adım: Otomotivde yabancı sermaye sınırı kalkıyor

Çin Devlet Planlama Kurumu yaptığı açıklamada, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrid araç üreten şirketlere uygulanan yabancı sermaye sınırlamasının bu yıl, ticari araç imalatçıları için 2020 yılında ve büyük araç piyasası için geçerli sınırlamaların ise 2022 yılına kadar kaldırılacağını söyledi.

Bu adım, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de yabancı imalatçıların herhangi bir yerel girişimdeki payını en fazla yüzde 50 ile sınırlayan 1994'de tarihli bir kuralın sonunu işaret ediyor.

Bu politika yerli otomobil üreticilerinin daha gelişmiş uluslararası rakiplerle rekabet edebilmesine yardımcı olmak için uygulanıyordu.

Analistler uygulamadan - en azından kısa vadede - Şanghay'da tümü kendisine ait olmak üzere bir tesis kurmaya çalışan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla gibi, yeni-enerji araçlarına odaklanan bazı otomobil üreticilerinin yararlanacağını söylüyor.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşı

ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmeden sonra ABD yönetimi, Çin'in, "Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri olduğu" gerekçesiyle, bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir-çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi farklı birçok ürün çeşidine yer verildi.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Çin'in misilleme listesinin viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: Reuters