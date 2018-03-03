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Buradasınız : » » Çin’den Tayvan’a dostluk mesajı

Çin’den Tayvan’a dostluk mesajı

Çin, ABD senatosunun onayladığı "Tayvan'la karşılıklı üst düzey ziyaretler yapılması" kararı sonrası Amerika yönetimi ile yaşadığı gerilimin ardından Tayvan’a dostluk mesajı verdi.

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Çinden Tayvana dostluk mesajı

Çin'in en üst siyasi istişare organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Başkanı Yü Cıngşıng, başkent Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın açılış oturumunda konuştu.

Yü, Tayvan, Makao ve Hong Kong’daki Çinli yurttaşlar ile dostluk ve dayanışmanın derinleştirileceğini söyledi.

Ülke olarak Tek Ülke İki Sistem'i sıkı şekilde uyguladıklarını söyleyen ÇHSDK Başkanı Yü, Hong Kong ve Makao’da yüksek düzeyli özerklik bulunduğunu vurgulayarak, bu özel idari bölgelerinin vatandaşlarının kendilerini yönettiğini ifade etti.

Tayvan ile iletişimin güçlendirilmesi için 1992 Konsensus’u temelinde tek Çin ilkesini takip ettiklerini belirten Yü, bu çerçevede Çin ve Tayvan arasındaki iki boğaz ilişkisinin barışçıl gelişimini teşvik ettiklerini dile getirdi. Yü, ayrıca Tayvan’ın bağımsızlığı yönünde ayrılıkçı davranışlara kesinlikle karşı çıktıklarını vurguladı.

Tayvan nedeniyle ABD ile arası gerilen Çin'den, ABD ve Tayvan arasında karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılmasını öngören karar dolayısıyla son günlerde Washington yönetimine karşı sert açıklamalar gelmişti.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi’nden dün yapılan açıklamada ABD’yi söz konusu karar nedeniyle tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal etmekle itham eden Pekin yönetimi, Washington yönetiminin hareketine "Kesinlikle karşı çıkıyoruz" ifadeleriyle tepki göstermişti.

ABD ile Tayvan arasında karşılıklı ziyaretlerin yapılmasını ve Tayvanlı yetkililerin ABD’ye "saygın koşullarda" girmesini öngören karar, ABD senatosu tarafından çarşamba günü onaylanmıştı. Kararın yürürlüğe girmesi için sadece ABD Başkanı Donald Trump’ın imzası gerekiyor.

Çin Tayvan'ı eyaleti olarak görüyor

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin Yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil edebileceğini savunuyor. Çin, Tayvan'ı bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceği bir eyaleti olarak görüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Tayvan, çin, abd
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