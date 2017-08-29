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Buradasınız : » » Çin'den taraflara müzakere çağrısı

Çin'den taraflara müzakere çağrısı

Çin, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinden sonra tüm taraflara bölgede gerilimi tırmandıracak, tahrik edici eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.

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Çinden taraflara müzakere çağrısı

Çin, Kuzey Kore’nin yeni füze denemesinin ardından tüm taraflara bölgede gerilimi tırmandıracak tahrik edici eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Pyongyang'ın füze denemesinden sonra Kore Yarımadası'nda tansiyonun iyice yükseldiğini belirterek, Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler’in (BM) kararlarına karşı geldiğini söyledi.

İlgili tüm ülkeleri bölgede tansiyonu tırmandıracak, karşılıklı tahrik edici eylemlerden uzak durmaya çağıran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sorunun ancak tarafların birbirinin güvenlik endişelerini göz önünde bulundurarak müzakere masasına oturmasıyla çözülebileceğini vurguladı.

Sözcü Hua, baskı ve yaptırımların Kuzey Kore sorununu çözemeyeceğini dile getirdi.

Kuzey Kore, bu sabah erken saatlerde balistik füze denemesinde bulunmuş, Japonya üstünden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

BM, ay başında füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye ihracatı yasaklamış, bu ülkeye yapılacak yatırımları sınırlayan yeni yaptırımların uygulanmasını kabul etmişti.

Pekin yönetimi de iki hafta önce BM'nin ilgili yaptırım kararıyla uyumlu olarak Pyongyang yönetiminden demir, demir cevheri, kömür, kurşun ve kurşun cevherinin yanı sıra deniz ürünleri ithalatının yasaklandığını açıklamıştı. AA

Etiketler: çin, Kuzey Kore, füze denemesi
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