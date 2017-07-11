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Buradasınız : » » Çin'den siber saldırılara karşı kuantum ağı

Çin'den siber saldırılara karşı kuantum ağı

Çinli bilim adamlarının güvenli internet iletişimi sağlanması amacıyla geliştirdiği kuantum ağının test aşamasının başarıyla tamamladığı bildirdi.

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Çinden siber saldırılara karşı kuantum ağı

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesinin haberine göre, Şandong eyaletinin başkenti Cinan'daki hükümet ve ÇKP birimlerinde mayıs ayından bu yana denenen ticari kuantum iletişim ağı, ağustos sonunda genel kullanıma sunulacak.

Saniyede 4 bin veri şifreleme kapasitesine sahip sistem, yaklaşık 200 veri istasyonu arasında gizli veri akışına olanak sağlıyor.

Henüz sadece yazılı metin şifreleme özelliğine sahip olan sistemin ileride görüntü ve ses dosyalarını da iletebilecek kapasiteye ulaşması planlanıyor.

Çin Kamu Yönetimi Akademisinden Prof. Cu Licia, "Hükümet ve parti birimleri, siber saldırı ve casusluk faaliyetlerinden korunmaya ihtiyaç duyan kurumlar. Çin, ABD ve Rusya gibi siber saldırıların açık bir hedefi olmak istemiyor." ifadesini kullandı.

Kuantum şifreleme sistemi, bilgi kopyalamayı önleyici kuantum foton altyapısı ve en küçük güvenlik ihlalinde otomatik hata kodu oluşturarak kullanıcıları uyarma özelliğiyle dünyanın en güvenli internet iletişim sistemlerinden biri olarak gösteriliyor.

Çin, geçen yılın ağustos ayında ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden dünyanın ilk kuantum uydusunu yörüngeye yollayarak bu alandaki bilimsel deney çalışmalarına başlamıştı.

Etiketler: çin, siber saldırılara karşı kuantum ağı
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