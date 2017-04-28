Çin'den Kuzey Kore'ye yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çin'in, Kuzey Kore'yi yeni nükleer denemeler yapması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ettiğini söyledi.

Tillerson Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Pekin'in Pyongyang yönetimine nükleer denemelerini durdurması konusunda baskı yaptığını belirtti.

Çin'in Pyonyang yönetimiyle iletişim halinde olduğunu söyleyen Tillerson, "(Çinli yetkililer) bize Kuzey Kore rejimini daha fazla nükleer deneme yapmaması konusunda uyardıklarını söyledi." ifadesini kullandı.

Pekin'in aksi halde ülkeye kendi yaptırımlarını uygulamaya başlayacağı uyarısında bulunduğunu da dile getiren Tillerson, ABD'nin Kuzey Kore'de bir rejim değişikliği istemediğini vurgulayarak, "Bizim istediğimiz, Çin'in de istediğini ifade ettiği şey: Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması." diye konuştu.

Pekin yönetimi Tillerson'un açıklamasını doğrulamazken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, günlük olağan basın brifinginde, ülkesinin Kuzey Kore konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) karara bağlanan yaptırımları uygulamayı sürdüreceğini belirtti.

Şuang, "Çin, ilgili yaptırımları uluslararası yükümlülüklerinin gereği olarak uygulamaktadır, üçüncü bir tarafın baskısıyla değil." ifadelerini kullandı.

Çin öteden beri Kuzey Kore'ye nükleer silahlanma programını durdurma çağrısı yapıyor. Fakat Pekin, Kuzey Kore'yi bu konuda ikna etmek için BM çerçevesi dışında tek taraflı yaptırımlar uygulanmasına karşı. Çin, BMGK'nın yaptırım kararının ardından Kuzey Kore'den kömür ithalatını durdurmuştu.

ABD yönetimi son dönemde Pyongyang'ı nükleer girişimlerinden vazgeçirmek amacıyla Kuzey Kore'nin en büyük ekonomik ortağı Çin'in yardımıyla ülke üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma yönünde bir strateji izliyor. AA