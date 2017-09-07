  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Çin’den Kuzey Kore’ye karşı 'ek adımlar' atılmasına destek

Çin’den Kuzey Kore’ye karşı 'ek adımlar' atılmasına destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BM, Kuzey Kore’ye karşı ek önlemler almasına destek verdiklerini bildirdi.

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Çinden Kuzey Koreye karşı ek adımlar atılmasına destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Kuzey Kore’ye karşı ek önlemler almasına destek verdiğini bildirdi.

Bakan Vang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore’nin yaptığı son nükleer denemeyle BM’nin kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına zarar verdiğini belirtti.

Pekin yönetiminin, BM’nin Pyongyang yönetimine karşı gereken ilave adımları atmasını onayladığının altını çizen Vang, Kuzey Kore’nin "nükleer sorun kilidini" açacak anahtarın yarısını baskı ve yaptırımlar, diğer yarısını da diyalog ve müzakerelerin oluştuğunu söyledi.

Bakan Vang, bu ikisi bir araya geldiğinde Kore yarımadasının nükleer sorununun çözüleceğini kaydetti.

Etiketler: çin, Kuzey Kore
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