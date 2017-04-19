Çin'den Kuzey Kore'ye füze çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Koreli yetkililerin füze denemelerine devam edecekleri yönündeki açıklamalardan ciddi endişe duyulduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kore yarımadasında tansiyonu yükseltecek herhangi söz veya eyleme karşı olduklarını söyledi.

Kore yarımadasındaki durumun çok karmaşık ve hassas olduğunu belirten Lu, Kuzey Koreli yetkililerin denemelerin devam ettirileceğine ilişkin açıklamalarının ciddi endişe yarattığını vurguladı.

Pekin yönetiminin, meselenin müzakere yoluyla çözülmesi konusunda tutumunun değişmediğini ifade eden Lu, ülkesinin Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için desteğinin süreceğine dikkati çekti ve ilgili ülkelere gerilimi düşürmek için çaba göstermeleri çağrısı yaptı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili haftalık, aylık ve yıllık füze testleri yapacaklarını, ABD'nin ülkeye saldırması durumunda topyekun savaş çıkacağını ve önleyici nükleer cevap vereceklerini açıklamıştı.

Pyongyang yönetimi 15 Nisan'da füze denemesi yapmış, Kuzey Kore'nin Sinpo kentinden atılan füze kısa bir süre sonra infilak etmişti.