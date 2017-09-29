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Buradasınız : » » Çin'den Kuzey Kore'ye çağrı

Çin'den Kuzey Kore'ye çağrı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, "İlgili tarafların nükleer sorunun çözümüne yönelik samimi niyetlerini görmek istiyoruz." dedi.

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Çinden Kuzey Koreye çağrı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Amerikalı diplomat Susan Thornton'un Kuzey Kore açıklamasına ilişkin "İlgili tarafların nükleer sorunun çözümüne yönelik samimi niyetlerini görmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Lu, düzenlediği basın toplantısında, Thornton'un Kuzey Kore açıklamalarının hayata geçirilmesini beklediklerini belirterek ilgili tarafların Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili sorunun barışçıl yollardan çözülmesine yönelik olumlu sinyaller verdiğini söyledi.

Bu tür eylemleri teşvik ettiklerine işaret eden Lu, Pyongyang yönetimine de bu konuda ortak çaba harcama çağrısında bulundu.

Thornton, Kuzey Kore'yi yıkmaya veya rejimini değiştirmeye çalışmadıklarını, ABD askerlerini Pyongyang yönetiminin sınırına yığmak için bahane aramadıklarını söylemişti.

Thornton ayrıca Kim yönetimi üzerinde baskı kurmanın müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını ifade etmişti.  

Etiketler: çin, Kuzey Kore, Kim Jong Un
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