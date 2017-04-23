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Buradasınız : » » Çin'den 'Kuzey Kore' çağrısı

Çin'den 'Kuzey Kore' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang, "(Kuzey Kore gerginliği) Şu an soğukkanlı bir tavır gerekli. Biz diyaloğun sürdürülmesi için yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz." dedi.

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Çinden Kuzey Kore çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "Şu an soğukkanlı bir tavır gerekli. Biz diyaloğun sürdürülmesi için yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Vang, Yunan mevkidaşı Nikos Kotzias ile Atina'daki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Yunanistan ve Çin arasındaki ikili ilişkilerden memnuniyetini dile getiren Vang, "İki ülke arasındaki faydalı iş birliğine önemli örneklerden biri Pire Limanı'nda Cosco'nun yaptığı yatırımlardır." ifadesini kullandı.

Vang, enerji, bilim, tarım ve denizcilik gibi alanlarda da iş birliklerinin olduğunu belirterek, "Yunanistan'a geçen yıl 150 bin Çinli turist geldi ve bu yıl bu sayı daha da artacak". diye konuştu.

Kuzey Kore'ye ilişkin Çin ve ABD arasında iş birliği ihtimaline yönelik bir soru üzerine Vang, "Asya'nın nükleer silahlardan arındırılması tezimizi sürdürüyoruz. İlgili taraflar arasındaki diyaloğun başlaması için çabalıyoruz. Adil tekliflere açığız. Şu an soğukkanlı bir tavır gerekli. Biz diyaloğun sürdürülmesi için yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 

Etiketler: çin, Kuzey Kore
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