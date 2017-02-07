Çin'den istihdam müjdesi

Çin Devlet Konseyi, 13'üncü 5 yıllık (2016-2020) kalkınma planı çerçevesinde kentlerde yaşayan 50 milyon kişiye yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranını yüzde 5'in altında tutacağını açıkladı.

2020 yılına kadar en az 10 milyon kişiyi yoksulluk sınırının üzerine çıkarmayı hedefleyen Pekin hükümeti, özellikle üniversite mezunları ve göçmen işçiler için istikrarlı istihdam sağlanmasına öncelik verecek.

Konsey, raporunda istihdamın ekonomik büyüme ve halkın yaşam standartlarının gelişmesinde kilit öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu hedefi yakalamak için yeni iş imkanları sunan sektör ve girişimcilere teşvik desteği sağlanacağını kaydetti.

Pekin hükümetinin istihdam politikasına göre, yoksul ailelerin çocukları, ilk ve orta öğrenim mezunları, Çin'in çelik ve kömür gibi sektörlerde başlattığı üretim azaltma kararından etkilenip işsiz kalanlar, göçmen işçiler, emekli askerler ve engellilere ücretsiz meslek eğitim kursları düzenlenecek.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre, kentlerde geçen sene 13 milyon kişiye yeni iş imkanı sağlanmış, işsizlik oranı yüzde 4,02 olarak gerçekleşmişti.

Ülke, 12'nci 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde kentlerde 52 milyon yeni istihdam oluşturmuştu.