Çin'den İran'a ticaret için demir yolu hattı

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Bayan Nur şehrinden başlayan demir yolu hattından ilk yük treni yola çıktı.

1150 ton ayçekirdeği taşıyan yük treni, 8 bin 352 kilometre katederek 15 gün sonra İran‘ın başkenti Tahran'a ulaşacak. Daha önce Tahran'a deniz yoluyla sevkiyat yapılıyor, bu demir yolu ulaşımına göre 20 gün daha fazla sürüyordu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015 yılında BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa'ya ek olarak AB ve Almanya'nın katılımıyla imzalanan nükleer anlaşmadan Salı günü çekildiklerini ve İran'a yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber