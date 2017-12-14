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Buradasınız : » » Çin’den İİT'nin Filistin kararına destek

Çin’den İİT'nin Filistin kararına destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, İslam ülkelerinin Kudüs endişelerini anlayışla karşıladıklarını açıkladı.

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Çinden İİTnin Filistin kararına destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kudüs konusundaki uluslararası topluma yaptığı çağrıya ilişkin, İslam ülkelerinin Kudüs ile alakalı endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Ülkesinin Kudüs konusunun çözümünde Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları ve uluslararası toplumun fikir birliğini desteklediğine dikkati çeken Lu, 1967 sınırlarına göre başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin’i desteklediklerinin de altını çizdi.

İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelerin en kısa sürede başlamasını umduklarını dile getiren Sözcü, Filistin meselesinin, tüm taraflarıyla, adil ve tamamen çözülmesini teşvik ettiklerini söyledi.

AA

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