Çin'den Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (ÇHKO) envanterine 2012'de giren, 30 jet taşıma kapasitesine sahip Liaoning uçak gemisi öncülüğündeki savaş gemilerinin dün bölgede tatbikat yaptığı belirtildi.

Tatbikatta uçak gemisinde konuşlu helikopter ve J-15 jetlerinin kalkış-iniş manevraları, havada yakıt ikmali ve düşman unsurlara yönelik önleme faaliyetleri yaptıkları kaydedildi.

Bakanlığın internet sitesinde tatbikata ilişkin fotoğraflar da yayımlandı.

ABD’nin geçen yıl nisan ayında yayımladığı rapora göre, Çin'in Doğu Denizi Donanması'nda 18 denizaltı ve 80'den fazla çeşitli özelliklerde savaş gemisi bulunuyor.

Raporda, Güney Denizi Donanması'nda 6'sı nükleer yakıtlı olmak üzere 26 denizaltı ve 90'dan fazla çeşitli özelliklerde savaş gemisinin, Kuzey Denizi Donanması'nda da bir uçak gemisi, 3'ü nükleer yakıtlı olmak üzere 20'den fazla farklı görev kabiliyetine sahip denizaltı ve 70'ten fazla geminin yer aldığı belirtiliyor.

Çin, Liaoning uçak gemisiyle Kore yarımadası yakınlarındaki Bohay Körfezi, Sarı Deniz ve Batı Pasifik’te de tatbikatlar yapmıştı.

Pekin yönetimi, Batı Pasifik, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde yaptığı tatbikatlar nedeniyle bölge ülkeleri ve ABD ile sık sık gerginlik yaşıyor.

Çin, ilk uçak gemisi Liaoning'i Eylül 2012'de orduya teslim etmişti. Eski adı Varyag olan "Liaoning" isimli geminin platformu, Ukrayna'dan alınmıştı. Liaoning uçak gemisi, 304,5 metre uzunluğunda ve 37 metre genişliğinde.

Pekin yönetimi, ülkenin tamamen yerli üretim ilk uçak gemisinin inşasına geçen yıl başlamış ve gemiyi 2020 yılında tamamlayacağını açıklamıştı. AA