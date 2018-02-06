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Buradasınız : » » Çin'den gözdağı gibi tatbikat

Çin'den gözdağı gibi tatbikat

Çin, başarılı bir füze savar sistemi denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu tatbikatın tamamen savunma amaçlı olduğu belirtildi.

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Çinden gözdağı gibi tatbikat

Çin Savunma Bakanlığı, dün Çin sınırları dahilinde füze savar sistemi teknolojisinin kullanıldığı başarılı bir savunma tatbikatı gerçekleştirildiğini açıkladı. 

Denemenin beklenen hedefe ulaştığı vurgulanan açıklamada, söz konusu tatbikatın tamamen savunma amaçlı olduğu ve hiçbir ülke ya da bölgeyi hedef almadığı söylendi. 

Açıklamada diğer detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Pekin yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore balistik ve nükleer tehdidine karşı Güney Kore'de konuşlandırmaya başladığı THAAD'a (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) karşı yeni silahlar deneyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: füze savar, çin
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