Çin'den finansal riskler için önlem çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlete ait şirketlerin finansal kaldıraç oranlarını, mümkün olan en kısa sürede düşürmeleri gerektiğini söyledi.

Çin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme kararına karşı harekete geçti ve 128 ürüne ek vergi getirdi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının, küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Finansal kaldıraç oranı nedir?

Finansal kaldıraç oranı, toplam borçların toplam varlıklara bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Finansal kaldıraç oranıyla, şirket varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla karşılandığı belirleniyor. Kaldıraç oranının yüksek olması, şirketin ödeme riskinin arttığı, kreditörler açısından ana para taksitleri ve faizlerinin ödenmesinde güçlüklerle karşılaşılabileceği anlamına geliyor.

Kaynak: Reuters