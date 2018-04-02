  • 02 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.962
    EURO 4.89
  • BIST 114880.85
    ALTIN 169.996
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çin'den finansal riskler için önlem çağrısı

Çin'den finansal riskler için önlem çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, finansal riskleri içeren tedbirlerin bir parçası olarak, makro-ekonomik kaldıraç oranını kademeli düşüreceklerini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çinden finansal riskler için önlem çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, devlete ait şirketlerin finansal kaldıraç oranlarını, mümkün olan en kısa sürede düşürmeleri gerektiğini söyledi.

Çin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme kararına karşı harekete geçti ve 128 ürüne ek vergi getirdi. 

Dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının, küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Finansal kaldıraç oranı nedir? 

Finansal kaldıraç oranı, toplam borçların toplam varlıklara bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Finansal kaldıraç oranıyla, şirket varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla karşılandığı belirleniyor. Kaldıraç oranının yüksek olması, şirketin ödeme riskinin arttığı, kreditörler açısından ana para taksitleri ve faizlerinin ödenmesinde güçlüklerle karşılaşılabileceği anlamına geliyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ticaret, kriz, finans, çin, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER