Çin'den Filistin'e destek açıklaması

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklama göre, Arap-Çin İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Çin'de olan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yollarının yanı sıra Filistin, Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

"Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrara kavuşmasına büyük önem veriyoruz"

Wang, Çin'in Filistin meselesine ve Filistin halkının meşru haklarına güçlü bir şekilde desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Çinli Bakan ayrıca, ülkesinin genel olarak bütün Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrara kavuşmasına büyük önem verdiğini söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da Çin'in başta Filistin davası olmak üzere Arap ülkelerinin öncelikli meselelerine, uluslararası mahfillerde verdiği olumlu desteği takdir etti.

Arap-Çin İşbirliği Forumu 8. Bakanlar Toplantısı, Salı günü Çin'in başkenti Pekin'de başlayacak.

Kaynak: AA