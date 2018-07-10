Çin'den Arap ülkelerine 23 milyar dolar kredi ve yardım sözü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pekin'de Arap liderlerin katıldığı bir konferansta, Arap ülkelerine 23 milyardan fazla dolar kredi ve insani yardım taahhüt etti.

Suriye, Yemen, Ürdün ve Lübnan'a 91 milyon dolar

Şi Cinping, bunun 91 milyon dolarının insani yardım olarak Suriye, Yemen, Ürdün ve Lübnan'a verileceğini söyledi.

"Çin ve Arap ülkeleri sinerji oluşturmalı"

Çin Devlet Başkanı, 151 milyon doların daha yardım projeleri için tahsis edileceğini belirterek, "Çin ve Arap ülkeleri, modernizasyon hayali peşinde kalkınma stratejileri konusunda sinerji oluşturmalı" dedi.

Şi Cinping, Çin'in, Orta Asya'yı Afrika'nın doğusuyla, Hint Okyanusu'nu Akdeniz ile bağlayacak gelecekteki lojistik ağının inşasını desteklediğini de ifade etti.

Kaynak: AA