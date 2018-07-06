Çin'den ABD'ye ticaret savaşında misilleme mesajı

Çin, ABD'nin ithal mallarına getirdiği ilave gümrük tarifelerine misillemeyle karşılık verileceğini açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan, yeni gümrük tarifelerinin dün gece yarısı yürürlüğe girmesinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Çin tarafı (ticaret savaşında) ilk kurşunu atmayacağına dair söz vermiş fakat ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını koruyacağını belirtmişti. Bu durumda bir misilleme zorunlu hale gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

Karşılık olarak hangi adımların atılacağına dair ise detay verilmedi.

Pekin yönetimi, daha önce ABD'nin açıkladığı 34 milyon dolar değerindeki teknoloji ürünlerine yönelik gümrük tarifelerine karşı ABD'den ithal edilen 50 milyar dolarlık teknoloji ürünlerine gümrük vergisi getirebileceğini açıklamıştı.

ABD fitili ateşledi

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Çin'in 200 milyar dolarlık gümrük vergilerini de misillemesi durumunda 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük vergisi getireceğini belirten Trump'ın ticaret savaşını nereye kadar sürdüreceği merakla bekleniyor.

Kaynak: AA