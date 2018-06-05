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Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı

ABD’li yetkililerin Tayvan bölgesine savaş gemisi gönderebileceklerini açıklaması üzerine, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye uyarı geldi.

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Çinden ABDye Tayvan uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Washington’u iki ülke arasındaki ilişkilere ve Tayvan’daki istikrara zarar vermemesi yönünde uyardı.

ABD'den gelen tehdit mesajları

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında Çin'i hedef alan açıklamalar yapmış, "ABD ordusu, Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir" demişti.

Singapur'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırdığına dikkat çekerek, gerekirse Çin'le "sert şekilde rekabet edebileceklerini" söylemişti.

Güney Çin Denizi üzerinde hak iddiaları

ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği, dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri olduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde, Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayınladığı 9 kesik çizgili haritayla, egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor. Pekin yönetiminin, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları bölge ülkeleriyle gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: Tayvan, Güney Çin Denizi, çin, abd
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