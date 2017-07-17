Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, düzenlediği olağan basın toplantısında, kongreden geçen savunma yetki yasasında, ABD ile Tayvan savaş gemilerinin karşılıklı liman ziyaretleri yapma ihtimaline yönelik içerikler yer aldığını söyledi.

Bu maddenin, "Çin'in iç işlerine karışma niteliği taşıdığını ve tek Çin politikasının açık ihlali olduğunu" savunan Lu, ABD'ye bundan ötürü protesto notası çektiklerini kaydetti.

Sözcü Lu, "ABD'nin, Tayvan ile resmi ilişki ve askeri iletişim içeren her türlü faaliyetine kesinlikle karşıyız." dedi.

Washington'un ilgili maddenin yol açacağı hasarları tam anlamıyla özümsemesi ve bu maddenin yer aldığı tasarının yasalaşmaması gerektiğini ifade eden Lu, aksi durumda iki ülke ilişkilerinin bundan ciddi zarar göreceğini dile getirdi.

ABD Kongresinden 14 Temmuz'da geçen "2018 Mali Bütçe Yılı Savunma Yetki Yasası", Savunma Bakanının, ABD ve Tayvan donanma gemilerinin karşılıklı liman ziyaretleri yapmasına ilişkin değerlendirme raporu sunmasını talep eden bir madde içeriyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Tayvan'ı sadece 20 ülke tanıyor.

Çin, ABD'nin haziranda Tayvan'a 1,3 milyar dolarlık silah satışını onaylamasına da sert tepki göstermişti. Pekin yönetimi, Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceği bir Çin eyaleti olduğunu savunuyor.