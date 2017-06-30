Çin'den ABD'ye 'silah satmayın' çağrısı

Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına karşı olduğunu bildirdi.

Pekin hükümetinin üç farklı birimi, ABD Dışişleri Bakanlığının Tayvan'a silah satışını onaylamasının üzerine Washington'a satışın durdurulması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD'nin hem Washington hem de Pekin nezdinde protesto edildiğini belirterek, ulusal egemenliklerine zarar verecek her türlü eyleme karşı olduklarını söyledi.

"ABD'yi Tayvan'a yapmayı planladığı silah satışını durdurmaya ve adayla yapacağı tüm askeri iletişimi sonlandırmaya çağırıyoruz" diyen Lu, aksi durumda iki ülke ilişkileri ve önemli alanlardaki iş birliğinin bundan zarar göreceği uyarısında bulundu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoçiang da Tayan sorununun kendileri için "hayati öneme sahip en hassas konulardan biri olduğunun" altını çizerek, "Washington'un yapacağı silah satışının, Çin'in iç işlerine müdahale niteliğinde olduğunu" vurguladı.

ABD'yi bu yolla Çin'in iç işlerine müdahil olmakla suçlayan Ren, "Her ne şekilde olursa olsun başka bir ülkenin Tayvan'a silah satması ya da askeri alanda iletişim kurmasına karşıyız." diye konuştu.

"Yaptıklarının feci sonucuna katlanacaklar"

Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang ise ABD'nin her ne bahane ile olursa olsun, adaya yapacağı her türlü resmi ve askeri iletişime karşı olduklarını kaydetti. Ma, Taipei yönetimine "Dış güçlere arkasını yaslayarak boğazın iki yakası arasında barış ve istikrar ortamını zedelemeye çalışanlar, yaptıklarının feci sonuçlarına katlanacaktır." uyarısı yaptı.

Washington yönetimi, silah satışı kararının Tayvan İlişkileri Kanunu'na uygun ve adanın savunma ihtiyaçlarının gözetilerek verildiğini belirterek, "Tek Çin Politikası"nda bir değişiklik olmayacağının altını çizmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükumet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve adanın eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvan'ı sadece 20 ülke tanıyor.