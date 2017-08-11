  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Çin'den ABD'ye 'provokasyon' suçlaması

Çin'den ABD'ye 'provokasyon' suçlaması

Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, dün Güney Çin Denizi'ndeki Nanşa (Spratly) Adaları'na yakınlaşan ABD savaş gemisi nedeniyle Washington yönetimini "provokasyonla" suçladı.

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Çinden ABDye provokasyon suçlaması

Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, dün Güney Çin Denizi'ndeki Nanşa (Spratly) Adaları'na yakınlaşan ABD savaş gemisi nedeniyle Washington yönetimini "provokasyonla" suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, ABD donanmasına ait USS John S. McCain adlı füze destroyerinin dün Çin hükümetinin izni olmaksızın Nanşa Adaları'ndaki yapay Meyci (Mischief) resifine yaklaştığını ifade etti.

Ordu güçlerinin bunun üzerine söz konusu savaş gemisine uzaklaşması ihtarında bulunduğunu vurgulayan Gıng, "Çin'in egemenliği ve ulusal güvenliğine ciddi zarar veren bu eyleminden dolayı ABD'yi protesto ettiklerini" belirtti.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Güney Çin Denizi'nde tansiyonun düşürülmesi için yapıcı adımlar atıldığına dikkati çeken Gıng, "Bazı bölge dışı ülkeler, sözde seyrüsefer özgürlüğü bahanesiyle bölgedeki olumlu havayı bozmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

ABD savaş gemisinin bölgedeki varlığının, "Güney Çin Denizi'nde tansiyonu kimin yükseltmeye çalıştığını ve hangi tarafın bölgeyi askerileştirdiğini açıkça gösterdiğine" değinen Gıng, "ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki askeri provokasyonları, Çin'in ulusal güvenlik kapasitesini daha da artıracak adımlar atmasına neden oluyor." değerlendirmesini yaptı.

"Güç gösterisine son verin"

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien ise "ABD tarafı, hatasını düzelterek bölgede seyrüsefer özgürlüğü adı altındaki provokatif eylemlerine derhal son vermeli." açıklamasını yaparak, Washington'a "Güney Çin Denizi'nde güç gösterisini durdurması" çağrısında bulundu.

ABD'ye ait USS John S. McCain savaş gemisinin dün Çin'in yapay Mischief resifi yakınında seyrettiği öne sürülmüştü.

Bu olay, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD donanma gemilerinin Çin'in yapay adalarına üçüncü yakınlaşması oldu.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ve Çin arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor.

Etiketler: çin, abd, provakasyon, Güney Çin Denizi
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