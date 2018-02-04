Çin’den ABD’ye nükleer tepkisi

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rın Guoçiang, ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) yayımlanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde Çin’in nükleer gücü konusunda çarpıtma ve abartma yapıldığını savunarak, bu rapora kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Ülkenin ulusal savunma politikasını “savunma” ve "barışçıl gelişme" yönünde yürüttüklerini belirten Rın, herhangi bir zaman ve durumda nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama ilkesine bağlı kaldıklarını anlattı.

Sözcü Rın, nükleer silahların geliştirilmesi konusunda her zaman en üst seviyede itidalli davrandıklarını ve nükleer silah kapasitesini, ulusal güvenlik için gerekli asgari düzeyde tuttuklarını söyledi.

'Soğuk savaş zihniyetini geride bırakmalı'

"ABD’nin soğuk savaş zihniyetini geride bırakmasını ve nükleer silahsızlanma için kendi birincil sorumluluğunu üstlenmesini” beklediklerini dile getiren Rın, "Washington yönetiminin Çin’in stratejik niyetlerini doğru şekilde anlamasını, ulusal savunma ve askeri gelişimine adil şekilde bakmasını umuyoruz.”

Sözcü ayrıca, ABD’ye Çin’in askeri ilişkilerini ikili ilişkilerde istikrar faktörü olarak kullanma çağrısında bulunarak, iki ülkenin dünyada barış, istikrar ve refahı korumak için ortaklaşa çalışması gerektiğini vurguladı.

Bir tepki de Rusya'dan gelmişti

Rusya, yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi ile ABD'nin doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilediğini ve gerekli adımların atacağını söylemişti.

Pentagon tarafından dün açıklanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde Rusya, Kuzey Kore, İran ve Çin, “olası tehdit unsuru” ülkeler arasında yer almıştı.

Kaynak: AA