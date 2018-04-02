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Çin'den ABD'ye misilleme: 128 ürüne ek vergi getirdi

Çin, ABD'nin Çin mallarına ek gümrük vergisi getirme kararına karşı harekete geçti.

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Çinden ABDye misilleme: 128 ürüne ek vergi getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yeni gümrük vergisi getiren kararı geçen ay imzaladı.

Kararla, Çin'e 10 farklı sektörde 50 milyar dolardan fazla ek gümrük vergisi getirilecek. Çin'den ithal edilen 100'den fazla ürün karardan etkilenecek.

Trump'ın kararına karşı Pekin de harekete geçti. Çin misilleme olarak, ABD'den ithal edilen 128 ürüne ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Trump'ın, Çin karşısında ticaret açığını düşürme amacıyla aldığı kararın dünyanın iki büyük ekonomisi arasında ticaret savaşına yol açmasından endişe ediliyor.

Kaynak: TRT Haber

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