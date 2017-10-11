Çin'den ABD'ye destroyer tepkisi

Çin, ABD destroyerinin, hak iddia ettiği Şişa adalarına yaklaşmasına tepki göstererek, Washington yönetimine bu "hatalı davranıştan" vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin güdümlü füze destroyerinin Güney Çin Denizi’ndeki Şişa adalarına yaklaşmasına ilişkin Pekin yönetiminin bu harekete kararlılıkla karşı çıktığını ve ABD tarafına tepkilerini ilettiklerini bildirdi.

ABD’yi Çin’in egemenlik hakları ve çıkarları ile bölge ülkelerinin barış ve istikrar çabalarına saygı duymaya çağıran Sözcü, Washington yönetimine bu tür "hatalı davranış”ları bırakması tavsiyesinde bulundu.

Şişa adalarının Çin’in egemenliği altında olduğunu belirten Hua, "seyrüsefer serbestisi" adı altında yapılan söz konusu hareketin Çin’in egemenlik hak ve çıkarlarını tehlikeye attığını, Çin’in yasal haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürdü.

Hua, Çin savaş gemilerinin ABD tarafının uyarı amaçlı bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki hak iddiaları nedeniyle ABD ve bölge ülkeleriyle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Güney Çin Denizi'nde yapay adalar inşa eden Çin'in Şişa (Paracel) adalarında askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor. Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla Güney Çin Denizi'nde bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddia ediyor.