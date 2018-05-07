Çin'den ABD'ye çağrı: ZTE'ye yaptırımları kaldırın

ABD, İran'a yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle, Amerikalı şirketlerin Çin'in teknoloji devi ZTE Corporation'a parça satmasını 7 yıl süreyle yasaklamıştı. Alınan bu karar Çin'le ABD arasında halihazırda süren ticaret krizini daha da tırmandırmıştı.

Washington'ın kararı sonrası "Varlığımız tahlikede" diyen ZTE, ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu'na (BIS) başvuru yaptı.

Geçtiğimiz hafta, Pekin'de ABD'li meslektaşlarıyla ticaret krizine dair görüşmeler yapan Çinli müzakereciler, ABD'nin başvuruyu dikkate almasını istedi. Çin temsilcilerinin talebi üzerine Amerikalı müzakerecilerin, ZTE Corp'a mal ve yazılım satma yasağı konusunu, ABD Başkanı Donald Trump'a götürmeyi kabul ettikleri açıklandı.

Yasak ihlalini kabul etmişti

ZTE, geçen yıl Mart ayında ABD'de üretilen ürünleri yasadışı yollarla İran'a göndererek, ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğini kabul etmiş, bunun sonucunda 900 milyon dolar ceza ödemiş ve ihlale devam ederse yedi yıl boyunca ABD'de üretilen ürünlerini kullanma hakkından feragat etmeyi kabul etmişti.

ABD ile Çin arasında ticaret krizi

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı belirtilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters