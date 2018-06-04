Çin resmi basını duyurdu: Çin'den ABD'ye anlaşma tehdidi

ABD ile Çin arasında Pekin'de yapılan ticaret görüşmeleri dün sona ererken, Çin'in resmi Şinhua haber ajansı, ABD'nin gümrük vergisi ve diğer ticaret tedbirlerini uygulaması halinde, iki ülke arasındaki ticari ve şirketlerle ilgili varılan anlaşmaların tümünün geçersiz kalacağını duyurdu.

"Tüm anlaşmalar geçersiz sayılır"

Şinhua haberinde, "Washington'da varılan mutabakatın uygulanması için, taraflar tarım ve enerji gibi çeşitli alanlarda iyi bir iletişim sağladı, olumlu ve somut bir ilerleme kaydetti. Ayrıntılar, her iki tarafın nihai onayına bağlı olacak. ABD'nin gümrük vergilerini yükseltmek dahil ticari yaptırımlar getirmesi halinde, iki tarafın müzakere ettiği tüm ekonomik ve ticari kazanımlar geçersiz kalacak" açıklamasına yer verdi.

Şinhua ayrıca, Çin'in tutumunun tutarlı olduğunu ve ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerden ithalatını artırmaya istekli olduğunu belirtti.

ABD'den Şinhua haberi konusunda bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Reuters